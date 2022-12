Irruzione dei ladri la notte di Natale al centro commerciale di Mazzano, un colpo messo a segno con tutta probabilità da professionisti. Non ricco il bottino che sono riusciti a portare con se.

Irruzione dei ladri la notte di Natale

Ad irrompere nella notte di Natale al centro commerciale di Molinetto di Mazzano una banda di ladri professionisti. I malviventi sono entrati nello studio dentistico dal quale non sono riusciti a portare via più di tanto se non i contanti rimasti in cassa. Del tutto fallito, invece, il colpo ad un altro negozio del centro commerciale.

L'intervento dei Carabinieri

Ad intervenire prontamente sul posto i carabinieri che sono giunti sul posto nel cure della notte dopo essere stati allertati dalla vigilanza privata che si trovava in servizio: una volta sul posto non sono riusciti a rintracciare i ladri i quali hanno lasciato nei locali parecchi danni.

Sarebbero entrati dal tetto

Secondo una prima ricostruzione si sarebbero introdotti calandosi dal tetto dell'edificio. Successivamente avrebbero raggiunto la galleria attraversando il controsoffitto con vari danni a pareti e pannelli.

Determinanti le immagini fornite dalla videosorveglianza

I militari stanno analizzando le immagini fornite dalle telecamere della videosorveglianza interna così come quelle fornite dalle telecamere pubbliche sulle strade.

In evidenza un'immagine d'archivio