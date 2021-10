Investimento pedone a Coccaglio, alla guida una ragazza neopatentata

Sinistro

Sul veicolo sono in corso le verifiche per la ricostruzione della dinamica.

Attimi di apprensione quelli vissuti questa mattina intorno alle 8 a Coccaglio per l'investimento di un pedone.

Due le persone coinvolte

Ad essere coinvolte due persone: alla guida di una Peugeot 106 una ragazza di origine marocchina di 19 anni residente a Palazzolo, neopatentata, ha investito un uomo di 86 anni di Coccaglio.

L'uomo investito è di Coccaglio

Risultano essere gravi le condizioni dell'uomo a seguito dell'investimento ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Quest'ultimo è stato sbalzato a circa otto metri dalle strisce pedonali. La donna, proveniente da Cologne e diretta a Rovato, giungeva alla rotatoria tra la Sp11 , la Sp 573 e via Adelchi Negri senza fermarsi alle strisce pedonali per dare precedenza all'uomo in fase di attraversamento, investendolo.

Ritiro immediato della patente

Durante i rilievi, coordinati dal Comandante Luca Leone della Polizia Locale del Monte Orfano, è stata deviata la circolazione stradale fino alle 09:30. Gli Agenti sono in attesa di referto del Pronto Soccorso per accertarsi delle condizioni dell'uomo coccagliese. La conducente della Peugeot, invece, verrà denunciata d'ufficio per lesioni stradali gravi e a suo carico verranno elevate le sanzioni del Codice della Strada del caso e mancata precedenza alle strisce pedonali. La patente è stata immediatamente ritirata per la sospensione. Sul veicolo sono in corso le verifiche per la ricostruzione della dinamica. Sul posto anche due testimoni.