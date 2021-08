E' accaduto nel primo pomeriggio in via 25 aprile

Flero investimento pedone

Una 55enne è rimasta ferita nella collisione con un'automobile. Erano da poco passate le 14.30 quando in via 25 aprile a Flero una donna di 55anni, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un'automobile che sopraggiungeva in direzione centro lasciando alle spalle via Flero.

La chiamata all'112 è partita alle 14.31 e la centrale operativa ha inviato sul posto in codice rosso l'ambulanza del Cosp di Flero e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l'infermiere partito sempre da Flero.

Una volta stabilizzata sul posto la donna è stata trasferita in ambulanza in codice giallo presso l'ospedale cittadino Poliambulanza e affidata al reparto Pronto Soccorso.

Sul posto per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi necessari la Polizia Locale del Comando di Flero. Il risultato degli accertamenti degli agenti stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente tra l'utilitaria e la signora.