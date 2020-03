#InsiemexAsstFranciacorta: sono arrivate le nuove maschere dagli Usa. La Fondazione Pellegrini Forlivesi lo aveva già annunciato, ma gli apparecchi per respirare sono arrivati in anticipo.

#InsiemexAsstFranciacorta: arrivate le maschere

Con l’aiuto dell’onorevole Stefania Zambelli e l’ormai collaudata preziosa collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, sono arrivate con un giorno d’anticipo le ulteriori 18 maschere CPAP Total-Face per i pazienti dell’ospedale di Chiari. Gli apparecchi per respirare sono stati consegnanti dal presidente della Fondazione Pellegrini Forlivesi, Augusto Pellegrini, al direttore Mauro Borelli e al direttore sanitario Jean Pierre Ramponi.

Stiamo lavorando con Holladay a Chicago per farne arrivare altre al più presto.

Ha inoltre spiegato il presidente Pellegrini dopo l’arrivo delle maschere. Dunque una buona notizia si aggiunge immediatamente.

La situazione

L’American Society for Clinical Pathology ha donato alla nostra fondazione ulteriori 18 maschere Cpap total-face che verranno consegnate all’Asst Franciacorta non appena arriveranno dagli Stati Uniti. La consegna è prevista entro martedì 24 marzo. Nonostante la situazione stia notevolmente peggiorando anche al di là dell’oceano, la Società Americana conta di poter mandarci altre 20 maschere al più presto, arrivando così alle 80 maschere che era la necessità espressa dall’ospedale Mellini di Chiari, Asst Franciacorta.

Lo aveva comunicato il presidente nel pomeriggio di sabato. Quaranta maschere erano già arrivate negli scorsi giorni. Nel frattempo, il professor Blair Holladay (amico fraterno del presidente che pochi mesi fa era anche stato a Chiari), amministratore Delegato di Ascp, sta facendo un giro dei maggiori laboratori di ricerca Statunitensi riuniti nell’associazione che presiede, per supportare e coordinare la ricerca del vaccino per il Covid-19. Gran parte della ricerca mondiale in tal senso è concentrata nei laboratori Ascp.

