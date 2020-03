InsiemexAsstFranciacorta: ChiariWeek adersice alla raccolta fondi per l’Asst Franciacorta

Ora più che mai c’è bisogno di fare qualcosa. Per questo, come ChiariWeek, con l’appoggio di ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, abbiamo deciso di collaborare alla raccolta fondi promossa da Amali per l’Asst Franciacorta che sta combattendo contro il Coronavirus.

#InsiemexAsstFranciacorta

L’associazione gentitori Amali di Chiari ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta. L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. E noi? Beh, insieme al Comune di Chiari abbiamo deciso di appoggiare al massimo l’associazione e come ChiariWeek, ma anche con il sostegno di ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, ci impegneremo il più possibile in nome della solidarietà.

Un aiuto per aiutarci, è questo il motto. Solo restando uniti possiamo fronteggiare questa emergenza. In Lombardia i casi continuano ad aumentare e anche la mappa del contagio di ieri, 10 marzo, segnava nuove positività e decessi.

Come si dona?

E’ possibibile donare sul conto corrente dell’associazione.

IBAN: IT72U0839354340007090020282

Intestato a Associazione Amali – Causale INSIEMEXASSTFRANCIACORTA

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

