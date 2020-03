Coronavirus: un messaggio e maschere in arrivo per Chiari

L’American Society for Clinical Pathology ha donato alla nostra fondazione ulteriori 18 maschere Cpap total-face che verranno consegnate all’Asst Franciacorta non appena arriveranno dagli Stati Uniti. La consegna è prevista entro martedì 24 marzo. Nonostante la situazione stia notevolmente peggiorando anche al di là dell’oceano, la Società Americana conta di poter mandarci altre 20 maschere al più presto, arrivando così alle 80 maschere che era la necessità espressa dall’ospedale Mellini di Chiari, Asst Franciacorta.

Lo ha comunicato il presidente Augusto Pellegrini. Quaranta maschere erano già arrivate negli scorsi giorni. Nel frattempo, il professor Blair Holladay (amico fraterno del presidente che pochi mesi fa era anche stato a Chiari), amministratore Delegato di Ascp, sta facendo un giro dei maggiori laboratori di ricerca Statunitensi riuniti nell’associazione che presiede, per supportare e coordinare la ricerca del vaccino per il Covid-19. Gran parte della ricerca mondiale in tal senso è concentrata nei laboratori Ascp.

Nel mezzo di questo suo importante impegno, ha voluto dedicare un momento del suo tempo ai cittadini clarensi, bresciani ed italiani per significargli la sua vicinanza e quella della sua organizzazione, rinnovando l’impegno preso per fare tutto il possibile, in questo difficile momento, per aiutare i nostri pazienti ed il nostro personale sanitario. Noi gliene siamo profondamente grati.

Ha aggiunto il presidente Pellegrini. La Fondazione, ricordiamo, è un’organizzazione non a scopo di lucro nata nel 2019, in memoria di Augusto Pellegrini, fucecchiese trapiantato a Chiari nel 1913 come Direttore dell’Ospedale Mellino Mellini, pioniere della chirurgia mondiale; suo figlio Gianfranco Pellegrini, Professore di Clinica Chirurgica dell’Università di Milano e Primario Emerito del Policlinico di Milano; Luigi Forlivesi, avvocato, giornalista e scrittore, e sua figlia Laura. Persone che hanno sempre identificato il servizio come scelta di vita. Gli scopi dellafondazione sono l’organizzazione di eventi culturali internazionali a Chiari, ed il supporto all’Asst Franciacorta, ex ospedale Mellino Mellini di Chiari.