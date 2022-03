Rubano un trattore, lo usano per sfondare un cancello ma l'assalto alla ditta fallisce

Bassa

Ai malviventi non è riuscito colpo all'azienda Falcotex di Cignano.

Nuovo assalto notturno alla Falcotex di via Artigianale a Cignano di Offlaga.

Rubato un trattore, maassalto fallito alla ditta

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo alcuni malviventi sono entrati in azione a Cignano di Offlaga. Prima hanno rubato un trattore, da usare come ariete, e poi si sono diretti all'azienda di via Artiginiale Falcotex (che produce vestiti) già oggetto di un simile assalto pochi mesi fa. I titolari in questi mesi avevano aumentato le blindature, ma i malavitosi non si sono fatti intimorire. Come detto, dopo aver rubato un trattore in un'azienda agricola del paese, i malviventi l'hanno usato come ariete per abbattere il cancello d'ingresso. Il colpo però nella ditta, dove nel frattempo si erano attivati gli allarmi, non è riuscito. Sul posto si sono dirette subito le Forze dell'ordine il cui arrivo è stato un po' ostacolato dalla presenza del cantiere delle fognature e dall'abbattimento di alcune piante, presenti sull'asfalto della strada che conduce a Manerbio. I malviventi, fallito il colpo, sono fuggiti e hanno seminato sull'asfalto dei chiodi per "coprire" la loro fuga.