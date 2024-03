Infortunio sul lavoro, paura per un ragazzo di 24 anni

Infortunio sul lavoro, paura in mattinata per un ragazzo di 24 anni.

Paura per un ragazzo di 24 anni a causa di un infortunio sul lavoro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 6 marzo 2024) poco dopo le 11 in via Borgonuovo a Marone, nel cantiere per la realizzazione del nuovo plesso scolastico. Restano ancora da chiarire le cause, da una prima ricostruzione pare che il giovane sia caduto d una scala.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Quest'ultimo ha trasportato il 24enne che è stato ricoverato in codice giallo. Al netto della grande paura le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.