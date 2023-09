Infortunio sul lavoro, non ce l'ha fatta il 27enne Mirko Serpelloni.

Addio a Mirko Serpelloni

La comunità di Bagnolo Mella è sconvolta per la scomparsa di Mirko Serpelloni. Il 27enne mercoledì scorso era stato vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, precipitando da un'altezza di circa sei metri. Le condizioni, per il giovane dipendente della ditta Errepi Interni di Manerbio, erano apparse fin da subito gravissime: trasportato d'urgenza alla Poliambulanza ha lottato per diversi giorni tra la vita e la morte, ma purtroppo le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e Mirko Serpelloni non ce l'ha fatta, lasciando nello sconforto la comunità di Bagnolo Mella.