Bagnolo si ferma per l'ultimo saluto a Mirko

Bagnolo Mella si ferma per l'ultimo saluto a Mirko Serpelloni.

Sabato a Bagnolo l'ultimo saluto a Mirko

Domani, sabato 30 settembre 2023, la comunità di Bagnolo Mella si fermerà per dare l'ultimo saluto a Mirko Serpelloni, scomparso a soli 27 anni per le gravi lesioni riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro.

L'operaio mercoledì 6 settembre era caduto da un'altezza di sei metri mentre stava lavorando in un'azienda di Manerbio, per conto di una ditta esterna.

Ha lottato per giorni

Ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo dopo cinque giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Le lesioni riportate dal giovane 27enne si sono rivelate troppo gravi.

La Magistratura ha disposto l'autopsia, per far luce su quanto successo e dopo oltre tre settimane finalmente Bagnolo potrà dargli l'ultimo saluto durante i funerali che si svolgeranno domani, sabato, alle 10 nella Basilica di Bagnolo Mella.