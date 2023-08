Infortunio sul lavoro mentre taglia una pianta, grave un uomo

Gravi le condizioni di un uomo colpito da un tronco mentre stava tagliando degli alberi.

Grave infortunio sul lavoro a Bagnolo Mella. Un operaio, che in un cortile privato nel parco del palazzo Spada del Dosso di via Solferino era alle prese con operazioni di potatura e taglio di alcuni alberi, è stato colpito da un tronco che gli ha provocato un trauma toracico. L'uomo è stato trasportato alla Poliambulanza in codice rosso e le sue condizioni al momento sembrerebbero gravi. Sul posto, oltre all'ambulanza e un'automedica, i tecnici di Ats per i rilievi.