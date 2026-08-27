L'intervento sui social per tranquillizzare i numerosi che si sono preoccupati, ha poi annunciato un nuovo video nel quale racconterà i dettagli di quanto accaduto dopo le notizie circolate nelle ultime ore

Incidente Steven Basalari, sui social: “Volevo rassicurare tutti, sto bene”.

Sui social Steven Basalari parla dell’incidente

Dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri (mercoledì 26 agosto 2026) a Pilzone d’Iseo mentre si trovava alla guida della sua Ferrari, Steven Basalari è intervenuto sui social per tranquillizzare quanti si erano preoccupati:

«Volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo dopo avere appreso del mio incidente: sto bene».

Basalari, figura che in Franciacorta è associata principalmente al Number One, lo storico locale fondato dal padre Mario, ma che ormai rappresenta un personaggio noto a livello nazionale (protagonisti dell’edizione 2026 del celebre programma televisivo Pechino Express, vanta oltre un milione di follower su Instagram), ha voluto chiarire personalmente come sono andate le cose annunciando peraltro l’uscita di un video per il tardo pomeriggio di oggi (giovedì 27 agosto 2026) nel quale racconterà dell’incidente dopo le tante versioni che ne sono state date nelle ultime ore. Complici infatti alcuni video «artigianali» circolati in rete, la notizia dello schianto è approdata nel giro di poche ore su diverse testate giornalistiche locali.

Nessun ferito

La buona notizia è che nessuno è rimasto ferito nell’incidente tanto che l’intervento dell’ambulanza dei Volontari di Adro, allertata tramite il sistema di chiamata d’emergenza dell’auto, di fatto non è stato necessario.