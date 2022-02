Si è spento Mario Basalari, patron del Number One e "ultimo dei veri discotecari"

cortefranca

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 21 alle 14.30, presso la chiesa di Telgate.

Si è spento Mario Basalari: lo storico fondatore della discoteca Number One è mancato oggi all'età di 80 anni. Con lui se ne va una parte di storia della disco italiana.

Si è spento Mario Basalari, storico fondatore del Number One

Originario di Telgate, Mario Basalari è noto per aver fondato lo storico clubbing di Corte Franca, ora gestito dal figlio Steven. Un personaggio "vulcanico", "imprenditore della notte", icona del Number One e della musica Hardcore in Italia, l'ultimo dei veri discotecari: così lo ricorda il popolo delle discoteche, decine e decine di messaggi di condoglianze postati sui social da chi ha frequentato le sale da ballo e non ha mai dimenticato il sorriso accogliente e lo storico "pollice all'insù" che l'80enne sfoggiava con tutti.

Dai ragazzi degli anni '70 e '80, agli millenial a cavallo con il Duemila: il ricordo del patron del locale franciacortino, dove generazioni di giovani hanno trascorso le loro serate, è indelebile.

"Con la scomparsa di Mario Basalari, la Franciacorta perde un altro dei protagonisti della sua storia - è il messaggio postato da Vivi Franciacorta - Una storia iniziata agli inizi degli anni ottanta e che oggi, nonostante le difficoltà incontrate in più quarant'anni, continua. Mario, che per tutti aveva sempre un sorriso, per i ragazzi degli anni 70 e 80 è stato il personaggio che ha cambiato il modo di vivere il sabato sera"

