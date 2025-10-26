“Non sarà un’avventura”, cantava Lucio Battisti. E’ così anche per Steven Basalari, conosciutissimo in Franciacorta come proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, che sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del celebre programma televisivo Pechino Express. Al suo fianco in questo viaggio eccezionale, in cui dieci coppie di concorrenti dovranno attraversare Indonesia, Giappone e Cina senza soldi, hotel e mezzi di trasporto, ci sarà l’ex fidanzata Viviana Vizzini.

Steven Basalari uomo nuovo a Pechino Express

“Mi troverò fuori dalla mia zona di comfort, come moltissimi dei partecipanti, ma in passato ho già dimostrato di sapermi adattare a situazioni critiche, come già successo insieme alle Iene in Madagascar – ha annunciato ai suoi follower in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram – Chi sarà la mia compagna di viaggio? Una persona che per me è stata ed è ancora molto speciale: partirò con Viviana. Qualche mese fa avevamo fatto il casting per partecipare insieme, eravamo una coppia ma poi io ho sbagliato, non sono stato l’uomo che meritava, l’ho ferita e delusa, e così ho perso una donna incredibile. Quando è arrivata la conferma della nostra partecipazione, ha avuto ogni motivo per dire no. Ma oggi, con grande coraggio e maturità, abbiamo deciso di partire non da coppia ma da due persone che hanno condiviso qualcosa di molto profondo”. Basalari confida nel sostegno del pubblico e nella vittoria, ma il suo vero obiettivo è un altro: “Non è un’avventura televisiva: è un’occasione per dimostrare con i fatti che sto cercando di diventare un uomo migliore. Nel cuore porto la speranza che il viaggio possa essere un nuovo inizio per la nostra coppia, ma prima di tutto voglio che il mondo veda la donna meravigliosa che è”. Tra le altre coppie un altro bresciano, Mattia Stanga, il content creator di Borgosatollo (ne parliamo a pagina 43), insieme a volti noti del mondo dello spettacolo (Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Jo Squillo, Gaia De Laurentiis), dello sport (Fiona May e Patrick Stevens, coppia anche nella vita), figli “d’arte” (Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi) e personaggi dalle provenienze più svariate.

Una svolta anche per il Number One

La partecipazione al programma è solo un capitolo della nuova vita di Steven Basalari, che sempre attraverso i social ha annunciato una svolta anche nella gestione del Number One. “Ho fatto serate fantastiche e numeri da record, ma ho commesso anche degli errori e ho deciso di risolverli drasticamente – ha spiegato – Il primo punto è la pulizia: in passato ero più per il politicamente corretto, ma c’erano troppe persone che non rispettavano le regole del locale e le regole del quieto vivere. Da quest’anno, massima selezione”. Insomma, Basalari sembra voler mettere una pietra sulla movida molesta che, negli ultimi anni, ha visto al centro delle cronache proprio il Number One, tra disordini nelle stazioni ferroviarie, risse, schiamazzi notturni e parcheggio selvaggio. Stop anche ai grandi eventi che smuovono masse di giovanissimi. “Negli ultimi anni ho speso i milioni di euro per portare i migliori artisti nazionali e internazionali – quest’anno il budget che usavo per loro lo dedicherò tutto per far rifiorire il brand Number One. Sicuramente qualche ospite verrà, ma centellinato nel tempo», ha precisato, ribadendo anche la sua contrarietà all’uso della violenza da parte dei buttafuori e annunciando di aver rinnovato il 90% dello staff perché «c’era bisogno di un cambio generazionale”. E, infine, la risposta alla domanda delle domande: hai venduto il Number One? “Non è un segreto, il Number One è sempre stato in vendita. Sono 77mila metri quadrati in Franciacorta, di cui la maggior parte edificabile, quindi qualora arrivasse un’offerta interessante posso anche coglierla”, ha rivelato. Insomma, le previsioni di trasformare quell’area in un comparto residenziale, come auspicato dal Comune di Corte Franca, un giorno potrebbero diventare realtà. Quel tempo, però, non è ancora venuto e il Number One, per ora, continua a scandire il ritmo delle notti franciacortine.