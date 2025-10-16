Pechino Express, Mattia Stanga tra i concorrenti: “Porterò il pota ovunque”

Pechino Express, Mattia Stanga tra i concorrenti della prossima edizione: “Porterò il pota ovunque”.

A Pechino Express arriva Mattia Stanga

L’annuncio arriva direttamente da Sky Italia: il content creator di Borgosatollo sarà concorrente nella prossima edizione del fortunato programma. Protagoniste coppie di viaggiatori chiamate a sfidarsi in zona del mondo esotiche. Con lui Elisa Maino, insieme formeranno la coppia dei Creator nell’edizione che si intitolerà “L’Estremo Oriente”.

Una coppia di “colleghi”, svolgono infatti lo stesso lavoro, ma prima ancora di amici.

“Un sogno che si avvera (forse anche un incubo considerando quanto sono ipocondriaco) Faccio Pechino Express. Le persone che mi conoscono da sempre sanno quanto ho sempre desiderato fare questo programma da prima ancora che iniziassi a fare video avevo un pallino fare Pechino! Sono contentissimoooooooooooooooooooo porterò il pota ovunque insieme alle medicine ovviamente la mia compagna @la_mainoo ne vedrà delle belle. ps 2021 scrivevo a pechino di farmi partecipare lol £.

Sarà presente anche un altro bresciano, Steven Balasari, imprenditore e figlio di Mario fondatore della discoteca Number One. A partecipare in coppia con lui Viviana Vizzini formeranno il duo “Gli Ex”.

Le altre coppie e le novità

Ci saranno poi Fiona May e Patrick Stevens (i Veloci), Tay Vines e Assane Diop (i Comedian), Gaia De Laurentis e Agnese Catalani (le Biondine), Chanel Totti e Filippo Laurino (i Raccomandati), Dani Faiv e Tony2Milli (i Rapper), Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (gli Spassusi), Jo Squillo e Michelle Masullo (le Dj) e

Camila e Candelaria Solórzano (le Albiceleste).

La conduzione è affidata a Costantino della Gherardesca con tre nuovi inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli. Si sa che andrà in onda prossimamente in esclusiva su Sky Italia e in streaming su NowTv.