Incidente mortale in Corda Molle: la vittima è l'imprenditore Beppe Scuola.

Incidente mortale in Corda Molle: la vittima è l'imprenditore Beppe Scuola

Terribile incidente quello accaduto nella serata di ieri (mercoledì 30 agosto 2023). Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 18 nel tratto tra Borgosatollo e Montichiari sulla Corda Molle. Stando alle prime ricostruzioni l'imprenditore 75enne era a bordo della sua Bmw quando ha tamponato un camion che stava viaggiando sulla Sp19 nella sua stessa direzione. L'impatto violento ha fatto si che l'auto si rovesciasse su se stessa finendo su un fianco al centro della carreggiata. Scuola è rimasto a terra, per lui non c'è stato nulla da fare.

Grande imprenditore

Patron della Dac di Flero, realtà da 800 dipendenti, era nato a Tripoli. All'età di vent'anni abbandonò la Libia, dopo il colpo di Stato di Gheddafi e arriva in Italia a Brescia. Lavora come ispettore vendite della Barilla e da li trae ispirazione per la realizzazione, insieme alla moglie, della Dac (Distribuzione alimentari convivenze). L'azienda ne ha fatta di strada da allora ma la sede principale è rimasta a Flero.

I ricordi

A ricordarlo anche la vice sindaco di Flero Elena Franceschini

"Con grande dispiacere ho appreso ieri in tarda serata la triste notizia della tragica dipartita del noto imprenditore flerese, Beppe Scuola, un uomo di grande generosità che ha sempre aiutato in caso di necessità i suoi concittadini più fragili. La comunità si stringe nel dolore attorno alla famiglia Scuola, alla quale porgo le mie più sentite condoglianze e sono vicina con la preghiera "

Il ricordo di Emilio Del Bono

"Sono le notizie che non vorresti mai avere. La morte di Beppe Scuola mi lascia sgomento e tristissimo. Un grave incidente lo ha portato via. Uno degli imprenditori più generosi, perbene, eleganti ed educati che ho conosciuto. Abbiamo in molti, suoi ospiti, trascorso momenti belli con lui e nella sua azienda, la DAC. Mi stringo a tutta la sua famiglia. Avrete un Angelo in più che vi proteggerà ed indicherà il cammino".

Fabio Rolfi