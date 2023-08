Incidente mortale a Provaglio d'Iseo: la vittima è Armando Kola

Tragedia sulle strade, la vittima dell'incidente mortale di ieri sera (giovedì 24 agosto 2023) a Provaglio d'Iseo è il 36enne Armando Kola.

Incidente mortale a Provaglio d'Iseo, la vittima

La notizia della prematura scomparsa del 36enne, giunta nella tarda serata di giovedì, ha colpito profondamente la comunità di Rovato, dove viveva. A farsi portavoce del cordoglio dell’intera città il sindaco Tiziano Belotti, a nome di tutta l’Amministrazione comunale:

“Non lo conoscevo personalmente, ma morte di un ragazzo di 36 anni è un colpo per la nostra comunità, ancor più se si pensa alle modalità dell’incidente. Ci stringiamo alla sua famiglia e facciamo nostro l’appello delle istituzioni alla prudenza. Sulle strade il rischio è all’ordine del giorno e a volte basta davvero poco per evitare simili tragedie. Poi, purtroppo, c’è l’imponderabile”.

Da oltre 15 anni era residente a Rovato

Armando era residente a Rovato da oltre 15 anni (si era trasferito nella cittadina, insieme ai genitori, da Provaglio d’Iseo nell’ottobre 2007). Classe 1987, nato Scutari in Albania, aveva ottenuto la cittadinanza italiana.

Il sinistro

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17:30, ancora da chiarire la dinamica esatto del sinistro. Stando a quanto emerso, si sarebbe schiantato contro un muro accanto alla carreggiata, dopo aver urtato un piccolo fuoristrada. Sul posto, in codice rosso, si è precipitata un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio. La Centrale operativa di Areu ha anche mandato sul posto un elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo, ma per il ragazzo non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.