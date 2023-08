Auto contro moto, muore 36enne a Provaglio d'Iseo

Ennesima tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, sul lago d'Iseo. Lungo la strada che collega Fantecolo a Provaglio d'Iseo, un uomo di 36 anni è morto dopo essersi schiantato con la moto contro un'auto.

Auto contro moto, muore 36enne

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17:30, ancora da chiarire la dinamica esatto del sinistro. Stando a quanto emerso, si sarebbe schiantato contro un muro accanto alla carreggiata, dopo aver urtato un piccolo fuoristrada. Sul posto, in codice rosso, si è precipitata un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio. La Centrale operativa di Areu ha anche mandato sul posto un elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo, ma per il ragazzo non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.