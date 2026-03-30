Incidente mortale a Leno: mercoledì i funerali del 19enne Alessandro.

Leno: mercoledì i funerali di Alessandro

Si terranno mercoledì 1 aprile 2026 nella Basilica della Visitazione di Bagnolo Mella con partenza da via Ezio Vanoni, i funerali del giovane Alessandro Cagioni, 19 anni, deceduto ieri (domenica 29 marzo 2026) a Leno, vittima di un incidente stradale.

L’ultimo saluto

A piangerlo la mamma Loredana, il papà Roberto, la sorella Annalisa con Tindaro e la piccola Azzurra, la fidanzata Elisabetta, gli zii Matteo con Griselda e Simone con Enrico, i nonni Virgina e Serafina con Luigi, gli amici e i parenti. Domani (martedì 31 marzo 2026) alle 16.30 si terrà la veglia funebre. Dopo la funzione religiosa, il trasferimento al Tempio Crematorio.

Non c’è stato nulla da fare

Il giovane centauro stava viaggiando lungo via Leonardo da Vinci, la strada che dalla frazione di Porzano conduce al cimitero della località, un tratto affiancato da una pista ciclabile delimitata da un cordolo di protezione. Per cause ancora in fase di accertamento, il 19enne – che viaggiava a velocità sostenuta – avrebbe urtato il cordolo, venendo sbalzato dalla moto. Nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.