Sembra che il giovane abbia urtato il cordolo della ciclabile lungo la strada e sia stato sbalzato dalla due ruote, battendo la testa

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Leno, mentre viaggiava in sella alla sua moto. Inutili i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La vittima è Alessandro Cagioni di Bagnolo Mella.

Tragico incidente a Leno: 19enne muore in moto

Il giovane centauro stava viaggiando lungo via Leonardo da Vinci, la strada che dalla frazione di Porzano conduce al cimitero della località, un tratto affiancato da una pista ciclabile delimitata da un cordolo di protezione. Per cause ancora in fase di accertamento, il 19enne – che viaggiava a velocità sostenuta – avrebbe urtato il cordolo, venendo sbalzato dalla moto. Nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell’ordine, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.