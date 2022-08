È stata arrestata una ragazza di 24 anni, residente a Pontoglio, con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesione. La giovane, che ha provocato l’incidente nel quale hanno perso la vita tre persone, è risultata positiva all’alcol test.

Incidente mortale a Cervia: arrestata una ragazza di Pontoglio

Aveva un valore dell’alcol nel sangue superiore al consentito. Una ragazza di Pontoglio, 24 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni. Nella notte scorsa ha provocato un incidente a Pinarella di Cervia: sono morte tre persone in un sinistro che ha coinvolto due auto e una moto.

La ragazza viaggiava con un’amica: entrambe sono ricoverate in ospedale e la 24enne risulta in stato d'arresto. Le vittime, invece, sono due donne di 62 anni (di Gambettola) e 52 anni (di Lido Adriano). Stavamo viaggiando a bordo di un'auto, ma insieme a loro ha perso la vita anche un uomo di Forlì di 39 anni che era in sella alla sua moto.