Incidente di Cervia, la 23enne sconterà i domiciliari a Pontoglio

Così è stato deciso da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna.

Tragico sinistro

La ragazza, 23enne (compirà i 24 a fine agosto), accusata di omicidio stradale plurimo e lesioni, con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza nell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022 a Pinarella di Cervia, torna a casa.

La ragazza si trovava in vacanza con un'amica 25enne anch'essa di Pontoglio, secondo quanto emerso dalle indagini al momento, sarebbe stata la 24enne a provocare l'incidente nel quale hanno perso la vita tre delle sei persone coinvolte: due amiche di 62 e 52 anni in viaggio su una Fiat Panda con un'altra donna e un uomo di 39 anni a bordo del suo scooter. In particolare sembra che la 24 enne abbia invaso l'opposta corsia di marcia.

La giovane, fin dal primo momento, ha negato e, nella convalida di martedì 9 agosto 2022, come suggerito dal suo legale, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.