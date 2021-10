Incidente in galleria Pianzole sulla Sp510, quattro le persone coinvolte

Ennesimo sinistro

Sul posto tre ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

É accaduto questa mattina poco dopo le 8, quattro le persone coinvolte.

Tra Iseo e Sulzano

Avvenuto sulla Sp510 la provinciale veloce che collega Brescia, Iseo alla Valle Camonica ed è avvenuto nella galleria Pianzole tra Iseo e Sulzano. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Iseo per gli opportuni rilievi del caso necessari a ricostruire la dinamica del caso. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco.

I coinvolti nell'incidente

Ad essere coinvolte quattro persone: due uomini di 44 anni, un uomo di 46 ed una donna di 50. L'allarme inizialmente lanciato in codice rosso (come riportato da Areu - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è stato poi declassato a verde e giallo. Tre le ambulanze presenti sul posto; due delle quali hanno trasportato i feriti (in modo lieve) all'ospedale di Iseo rispettivamente in codice giallo e verde dove sono giunte la prima alle 9.18 e la seconda alle 9.28.

Il traffico ha ripreso a circolare normalmente

Il sinistro è avvenuto in un orario di punta pertanto il blocco momentaneo del traffico, che si è reso necessario per permettere le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei veicoli da parte dell'Aci di Iseo, ha creato qualche lieve disagio ma ben presto la circolazione è tornata a scorrere normalmente.