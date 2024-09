Incidente in acqua a Dello, non ce l'ha fatta la 37enne

Incidente sullo wakeboard, non ce l'ha fatta la 37enne.

Nulla da fare la 37enne

Una tragedia. Non ce l'ha fatta la 37enne milanese, Arianna Forni, che venerdì aveva avuto un incidente a Dello al centro Awake. La donna stava praticando wakeboard (sport acquatico che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard) quando, per cause ancora da verificare, avrebbe sbattuto la testa. Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata in condizioni gravissime al Civile di Brescia. Per ore ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo nella notte tra sabato e domenica il suo cuore ha smesso di battere.