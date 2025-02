Alcuni cittadini si lamentano per i corsi sportivi al freddo a Dello.

Polemica sui corsi al freddo

A Dello i corsi si fanno al freddo. Detta così sarebbe una mezza verità, o meglio: una verità che che è limitata ad una sola situazione.

Per entrare meglio nel merito, l'oggetto del contendere sono i corsi e le attività che si svolgono al centro Awake di Dello.

Parte della struttura è al caldo, ma il palazzetto invece è completamente al freddo e in redazione sono arrivate delle lamentele per questa situazione. «Fare dei corsi al freddo non è bello e considerando che sono, giustamente, a pagamento sarebbe giusto anche che ci fosse il riscaldamento». Questa in sintesi la lamentela avanzata da alcuni frequentatori.

Parola all'Amministrazione

«La situazione del palazzetto è nota da diverso tempo. L'impianto ha sempre avuto problemi e ha dei costi di gestione molto impegnativi, a detta del gestore – spiega il sindaco Riccardo Canini - Abbiamo già realizzato e programmato una serie di interventi manutentivi, tra cui l'efficientamento energetico. Abbiamo rifatto a nuovo le piscine lo scorso anno e altri interventi sono in programma nei prossimi mesi. Per quanto riguarda le lezioni svolte al freddo, devo dire che ci sono moltissime attività sportive che vengono svolte normalmente senza riscaldamento o all'aperto anche d'inverno. La questione non è di competenza del comune ma è semmai il gestore che sta affittando questi spazi evidentemente inadeguati per alcune attività».

Il problema del palazzetto dunque persiste da anni e il fatto che non ci sia una società sportiva che lo sfrutti con continuità chiaramente rallenta il possibile intervento.

Il pensiero del gestore

«Non è che noi non vogliamo accenderlo. Il problema del riscaldamento al palazzetto fa parte della gestione comunale e noi non possiamo intervenire – commenta il gestore del centro – Il Comune ora sta facendo dei lavori all'interno della struttura che stiamo gestendo e noi cerchiamo di garantire il meglio possibile. Nella struttura c'è il riscaldamento ma non nel palazzetto, ma sia noi che chi poi gestisce direttamente i corsi (total body a corpo libero) con molta trasparenza avvisiamo le persone che li frequentano di questo “problema”. Chi li inizia ne è consapevole che la situazione è questa e anzi, abbiamo sospeso diverse attività proprio perchè c'era bisogno del riscaldamento, che da cinque anni non funziona».