In 260 all'esercitazione di Bassa Bresciana Soccorso

Sono fioccati incidenti, arresti cardiaci e altre situazioni di pericolo ieri (domenica 10 novembre 2024) a Dello, Barbariga, Frontignano ma si é trattato di un'esercitazione.

Esercitazione di Bassa Bresciana Soccorso: presenti in 260

In occasione del suo 25esimo anno di attività Bassabresciana Soccorso O.D.V. ha organizzato un'esercitazione collettiva, che ha visto protagonisti 260 donne e uomini (tra volontari e figuranti). Fissato il campo base (al campo di calcio a Barbariga) dalle 8.30 i volontari si sono messi all'opera per intervenire sui 7 punti critici fissati per mettere in atto tempestivamente tutte le accortezze per salvare le vite. Nulla di realmente grave per fortuna, Può quindi trarre un sospiro di sollievo chi ieri si è imbattuto nell'esercitazione tra ambulanze che sfrecciavano, cani di salvataggio all'opera e persone coinvolte in incidenti.

"Abbiamo invitato tutte le associazioni della federazione e anche delle altre federazioni vicine - ha raccontato la presidente - Damiana Tirendi - Il risultato è stato reso possibile grazie ad un gruppo coeso che ha lavorato bene per mesi, a cui vanno i miei più vivi complimenti".

Scenari dimostrativi aperti al pubblico

L'attività è culminata nel pomeriggio con gli scenari dimostrativi aperti al pubblico in via Roma 65 a Dello dove i cittadini hanno potuto vedere all'opera gli angeli della grande famiglia dei soccorritori.