Bassa Bresciana Soccorso: 25 anni a servizio del prossimo

Bassa Bresciana Soccorso: 25 anni al servizio del prossimo.

25 anni a servizio del prossimo per Bassa Bresciana Soccorso

Giornata di festa ieri (domenica 15 settembre 2024) per i 25 anni della Bassa Bresciana Soccorso, pietra miliare dell’assistenza e del servizio per il prossimo. Scesi in piazza con la grande realtà dellese, le consorelle, il mondo dell’associazionismo, la fanfara dei bersaglieri di Bedizzole, la Banda civica di Dello, i sindaci dei paesi limitrofi e una comunità che si è unita in un abbraccio corale di riconoscenza e affetto.

Le parole del sindaco Canini

Tra i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, presente il primo cittadino di Dello Riccardo Canini che ha espresso tutta la stima e l’orgoglio per la Bassa Bresciana Soccorso. Una realtà sempre in prima linea per offrire assistenza e supporto a chi ne ha bisogno, e affrontare situazioni di emergenza con coraggio professionalità e umanità mettendo al primo posto il benessere e la sicurezza per il prossimo.

“Il vostro impegno è un esempio di eroismo quotidiano - ha sottolineato con voce rotta dall’emozione - Con il cuore e la professionalità che vi contraddistingue avete sempre dimostrato che tra i valori del volontariato risiede la capacità di fare la differenza nella vita delle persone con gesti piccoli e grandi e sempre significativi. Siete una luce di speranza per tutti coloro che incontrano la vostra strada. Nel vostro percorso siete stati capaci di osare, sognare e costruire quello che siete oggi dandovi da fare con impegno e lavoro e noi non possiamo che ringraziarvi e chiedervi di continuare a sognare osare ed impegnarvi per il nostro bene ed il nostro futuro di sicurezza e certezza”.

A Barbariga grande festa

Terminata la cerimonia la carovana è partita in corteo nei paesi associati per poi raggiungere il centro sportivo di Barbariga dove sono proseguiti i festeggiamenti.

Le immagini