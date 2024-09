In scena oggi pomeriggio

Nonsolpassi l'immancabile appuntamento del pomeriggio

Sabato 14 settembre 2024 a Poncarale andrà in scena l’evento “Nonsolpassi”, frutto del lavoro del tavolo “disabilità” comunale gestito dall’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Poncarale e fortemente voluto dall’assessorato di riferimento. Tale tavolo ha permesso la condivisione dell’esperienza nata grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia dei bandi regionali “E-state insieme” e “Restiamo insieme”, che hanno finanziato i progetti importanti quali “impronte…diverse” e “Cre-Attivi”.

I genitori afferenti al tavolo hanno sempre espresso la necessità di ricalibrare le politiche sociali volte alle persone disabili, creando una nuova modalità di gestione del welfare sociale.

Le comunità a sostegno di solidarietà e condivisione

A tal fine infatti, per questo evento si è attivata tutta la Comunità poncaralese, non solo gli afferenti al tavolo di lavoro. È stato un lavoro corale dove ognuno ha messo a disposizione in modo totalmente volontario il proprio tempo. I Comuni limitrofi (San Zeno Naviglio, Flero, Capriano del Colle ed Azzano Mella) hanno deciso di patrocinare l’evento. È stato per noi motivo di orgoglio in quanto anche i loro cittadini possano viversi questa esperienza inclusiva.

L'Onorevole Locatelli ha sottolineato le sfide per il futuro

"Occasioni come questa che vi apprestate a condividere sono davvero preziose perché permettono di tenere alta l'attenzione su temi che stanno a tutti noi a cuore e ci ricordano quanto sia importante rafforzare la collaborazione a tutti i livelli istituzionali per poter rispondere in maniera puntuale ai bisogni delle persone che convivono con una fragilità e delle loro famiglie - ha commentato il Ministro per la Disabilità, onorevole Alessandra Locatelli - Davanti a noi abbiamo sfide cruciali per il futuro: penso alla riforma della disabilità che stiamo attuando e al concetto stesso di disabilità che cambia. Abbiamo l'opportunità di fare un grande salto di qualità e di civiltà e di adottare una prospettiva nuova per passare dall'assistenzialismo alla valorizzazione della persona con i suoi talenti e le sue competenze. Serve, però, il contributo di tutti, serve camminare insieme come farete voi oggi, per rendere concreto il cambiamento che è iniziato e che ci permetterà di vedere in ogni persona le sue potenzialità e non i limiti. Grazie, quindi, di vero cuore per questa iniziativa e per quello che continuerete a fare al servizio degli altri".

Apprezzamenti anche dal parlamento europeo

Per voce dell'europarlamentare, onorevole Paolo Inselvini, è giunto l'apprezzamento del Parlamento Europeo.

"Sarà un grande piacere per me percorrere un pezzo di strada al fianco di una comunità in cammino come quella di Poncarale. Le persone che hanno pensato e organizzato questo evento, dall'amministrazione, alle famiglie ad ogni singolo volontario sono un esempio perché rappresentano a pieno l'idea di una comunità che cerca di vivere in condivisione e valorizzando ogni individuo facendolo sentire parte di un tutto più grande. È un onore per me essere qui da Parlamentare Europeo, convinto che fra i vari impegni da portare in quella sede ci sia la battaglia in difesa della persona umana, qualsiasi sia la sua condizione, la battaglia per difendere l'unicità e la preziosità di ognuno di noi".

Vicinanza anche dal Consiglio Regionale

L'evento è promozione dell'inclusione.

“L'evento Nonsolpassi rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'inclusione e il supporto delle persone con disabilità - Simona Tironi, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Grazie al tavolo disabilità e alla mobilitazione della comunità poncaralese, stiamo lavorando insieme per ricalibrare al meglio le nostre politiche. Questo evento è il risultato del lavoro di squadra e dimostra come, unendo le forze, possiamo creare una società più giusta e inclusiva per tutti.”

Anche la Consigliera Claudia Carzeri ha mostrato vicinanza all'iniziativa:

"Sono onorata di sostenere l’iniziativa Nonsolpassi, un evento che abbraccia tutti promuovendo valori essenziale come la solidarietà, la partecipazione ed il senso di comunità. Questa camminata rappresenta un momento importante per stare insieme, condividere esperienze e sensibilizzare su temi fondamentali legati all’integrazione sociale. Il coinvolgimento delle famiglie e delle realtà locali arricchisce ulteriormente la giornata, dimostrando come, uniti, si possa contribuire a costruire una società più aperta ed accogliente".

Il maggior sponsor dell'iniziativa di oggi è sostenuta dall'azienda Raineri Service, che da oltre trent'anni trova casa a Poncarale, produttrice di scale e di attrezzature per la messa in sicurezza degli ambienti cimiteriali.

"La nostra azienda è onorata di supportare il Comune di Poncarale per l’organizzazione di una manifestazione basata sull’inclusività: partecipazione di tutti, nessuno escluso, nel nostro tessuto sociale".

Programma

Ecco dunque alle porte la prima edizione, in cui gli organizzatori hanno cercato di essere molto attenti ai dettagli e con un programma frutto della “contaminazione” delle idee di tutti.

Ritrovo per la consegna delle magliette (regalate da un’azienda privata di Poncarale) è previsto alle 15 in piazza Donatori di Sangue. Alle 15.45 inizio della camminata che prevede un giro ad anello sul Parco Agricolo Regionale del Montenetto con una piccola merenda presso la cantina “Riversa” ubicata sul territorio del Parco Agricolo. Arrivo alle 17.45-18 in Oratorio San Giovanni Bosco (a lato del Palazzo Comunale) con l’apertura dello stand gastronomico.

Sono previsti dei laboratori per i più piccoli offerti dalle cooperative che da anni collaborano con il Comune stesso. Alle ore 20.45 concerto della “Si può fare band”, la band inclusiva del territorio bresciano che, il prossimo ottobre aprirà il G7 di Assisi suonando gli inni di undici nazioni.