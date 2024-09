Tornano in campo le associazioni per la solidarietà a braccetto con lo sport, dopo il trofeo sul campo in terra battuta si guarda alla Race for the Cure del 29 settembre

Che successo il torneo di Tennis Avis - Aido Manerbio

Avis e Aido Manerbio e la Professional Tennis School di Manerbio hanno confermato il loro sodalizio. Grandi le emozioni vissute con il secondo torneo di Tennis Avis-Aido Manerbio, riconosciuto della Federazione italiana di categoria.

Sul campo di terra battuta tra un dritto e un rovescio a far la parte della protagonista è stata soprattutto la solidarietà. L’organizzazione sportiva, infatti, anche quest’anno ha deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dell’evento a favore della promozione del dono della vita.

"Grazie alla Professional Tennis School di Manerbio, in particolare ai fratelli Gelmini che anche quest’anno ci hanno voluti al loro fianco, permettendoci di vincere non solo il set ma l’intero match con chi, da tempo, pensava di iscriversi alle nostre realtà ma per un motivo o per l’altro ancora non lo aveva fatto. Con gli atleti e con lo sport l’Avis e l’Aido condividono importanti valori comuni a partire dai tanto nominati “stili di vita sani” - hanno commentato dai rispettivi consigli direttivi - Lo sport è considerato toccasana per il benessere psico-fisico e per la sua azione preventiva in generale. Sport e Avis così come Sport e Aido, vincono ogni giorno, a favore di qualcuno che si trova in condizioni di difficoltà a livello sanitario. Che questa occasione continui ad essere un immancabile appuntamento sportivo annuale".

A premiare erano presenti per l’Avis Manerbio la vicepresidente vicario Giliola Berlinghini e il presidente aidino Ermanno Manenti, nelle vesti anche di consigliere della sezione locale dei donatori di sangue. Con loro Sergio Gelmini maestro del Centro con la presidente e l’assessore allo Sport Mario Mantovani.

Guardando alla Race for the Cure - Brescia

L’Avis Manerbio in cordata con l’Amministrazione comunale proseguono con le attività dedicate alla sensibilizzazione ad uno stile di vita attivo e sano, anche a favore della salute. Il prossimo appuntamento passa attraverso la prevenzione. Sarà possibile iscriversi infatti presso la sede di via Palestro 49, alla Race for the Cure di Brescia, evento che si svolgerà domenica 29 settembre in città, per la lotta ai tumori al seno. Per informazioni contattare in whatsapp la segreteria avisina: 340.7616521