Giornata Mondiale dell'Alzheimer: un ricco programma di iniziative a Roncadelle.

A Roncadelle per la Giornata Mondiale dell'Alzheimer

ELNÒS Shopping celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer con un ricco programma di iniziative per sensibilizzare i visitatori su questa malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Il tutto frutto della sinergia vincente tra Fondazione Brescia Solidale Onlus, Casa di Industria e Casa di Dio Onlus, tre le realtà del territorio che si occupano di pazienti fragili affetti da demenza e delle loro famiglie, con l’obiettivo di una città sensibile e capace di accogliere e comprendere.

"Onora il padre e la madre"

Apre l’articolato programma il progetto fotografico-documentaristico “Onora il padre e la madre”, opera dell'artista lombarda Fabiana Sala, che sarà esposto presso il Meeting Place nelle giornate di venerdì 13 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 9.00 alle 18.00. Questa mostra è l’epilogo di un lavoro durato dieci anni con il quale Fabiana Sala, attraverso le immagini in bianco e nero, racconta la storia di sua nonna Maria, affetta da Alzheimer, e il profondo legame con sua figlia Lucia, sottolineando la fragilità e la forza che emergono in questo delicato rapporto.

"Il diritto di essere fragili": la pubblicazione

Saranno presenti per tutto il fine settimana, all’interno del Meeting Place, anche spazi informativi gestiti da volontari e operatori di Fondazione Brescia Solidale Onlus, che hanno l’obiettivo di rispondere alle domande dei visitatori su questa malattia, distribuire materiale informativo e far conoscere i servizi di supporto disponibili. Le persone potranno anche ritirare la pubblicazione "Il diritto di essere fragili", una raccolta di testimonianze e riflessioni sull'Alzheimer curata dalla Fondazione Brescia Solidale Onlus e stampata grazie al sostegno del Comune di Brescia, disponibile gratuitamente presso il Meeting Place e in altri punti della città, che offre spunti di riflessione sulla dignità e il rispetto verso chi affronta questa malattia.

Solidarietà e sostegno alla comunità

Numerose anche le iniziative frutto della collaborazione tra Fondazione Brescia Solidale Onlus, Casa di Industria e Casa di Dio Onlus, che puntano a rafforzare la rete di solidarietà e il sostegno alla comunità, come le proiezioni tematiche presso Fondazione Brescia Musei e Cinema Eden e la giornata dell’accoglienza, il 18 settembre, in tutti gli Alzheimer Café di Brescia.

Umberto Marzini

“Siamo orgogliosi di dare voce a realtà come Fondazione Brescia Solidale, Casa di Industria e Casa di Dio Onlus, che si impegnano ogni giorno nella cura e nel sostegno alle persone malate di Alzheimer e ai loro famigliari.” – ha dichiarato Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping - “La sinergia con queste associazioni, e la condivisione di valori comuni, ci ha consentito di dare vita a un progetto dal grande valore sociale, in grado di contribuire al benessere comunità che ci ospita”.

Fabiana Sala

“Onora il padre e la madre è un progetto fotografico-documentaristico durato dieci anni che esplora i temi della malattia, della percezione del tempo e dell'amore” ha dichiarato Fabiana Sala, artista e autrice del progetto ‘Onora il padre e la madre’.

Giacomo Mantelli

“A dicembre 2023 è stato siglato dall’Amministrazione comunale il Protocollo d’Intesa che inserisce la città di Brescia nella rete Alzheimer Uniti Italia delle città amiche della demenza. I principi che animano il protocollo promuovono il rispetto della dignità e della libertà delle persone con demenza, il potenziamento dei servizi dedicati e il dialogo tra realtà territoriali. – ha dichiarato Giacomo Mantelli, Presidente di Fondazione Brescia Solidale Onlus – Siamo quindi impegnati, nel corso del mese di settembre, in un’opera capillare di sensibilizzazione, che coinvolge biblioteche, Brescia Musei e i nostri professionisti”.

Elisabetta Donati

“Diventare una Comunità Amica delle Persone con Demenza richiede tempo e impegno condiviso. Fondazione Casa di Industria Onlus sta lavorando insieme a persone con demenza, familiari, associazioni e autorità locali, per realizzare una visione comune e coerente che potrà cambiare la vita di molte persone affette da demenza. A ottobre apriremo una centrale operativa dedicata al supporto degli anziani e dei loro care givers, un passo concreto verso questo obiettivo.” – ha dichiarato Elisabetta Donati Presidente di Fondazione Casa di Industria Onlus.

Irene Marchina

“Una comunità sensibile deve valorizzare le persone con demenza, offrendo diagnosi tempestive, cure integrate e combattendo lo stigma. L’obiettivo che ci proponiamo con queste iniziative e con le successive che andremo a programmare entro fine anno è creare una città accogliente, inclusiva nei trasporti, nei servizi e nella vita sociale, promuovendo comportamenti di solidarietà e buon vicinato”. – ha dichiarato Irene Marchina, Presidente di Fondazione Casa di Dio Onlus.

