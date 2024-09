La caprianese è pronta ad un’altra impresa per beneficenza lunga 850km

Simona Casana da Brescia a Pesaro in bici per sostenere l'Ail

Riparte domani (sabato 14 settembre 2024) l’avventura solidale di Simona Casana. Dopo aver percorso lo scorso anno quasi mille chilometri in bici in una sola settimana per sensibilizzare sul tema della leucemia, la caprianese appassionata di ciclismo ha colto di nuovo il "guanto della sfida" che nella prima edizione le era stato amichevolmente gettato dalla consigliera Ail Brescia, di casa a Flero Anna Riccardi Ferpozzi. E’ domani, sabato 14 settembre, il giorno zero per tornare a spingere sui pedali con l’iniziativa "In sella contro le leucemie". Ha ormai già familiarizzato con fatica e momenti di solitudine, condivisi solo con la sua mountain bike "S-Work", ma non sono mancati tratti dove è stata affiancata da persone stupende, che l’hanno fatta sentire accolta seppur lontana da casa.

Le Case di Ail: perché sostenerle

E sentirsi a casa lontano da casa è il principio che guida Ail Brescia (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) nel sostegno ai pazienti onco-ematologici per fornire loro un alloggio gratuito in un periodo in cui curarsi è la prima cosa a cui pensare. Tante sono le richieste di ospitalità nei 15 appartamenti delle Case AIL Brescia nelle quali vengono accolte persone e nuclei familiari provenienti non solo dalla provincia di Brescia, ma anche da tutto il resto dell’Italia e dall’estero. L’associazione attualmente mette a disposizione sei bilocali situati in prossimità degli Spedali Civili, sette tra bilocali e monolocali all’interno di Casa AIL Emilia Lucchini, concessa dalla Fondazione Lucchini e due appartamenti a Roncadelle (messi a disposizione uno dalla famiglia Spada e uno dal Comune, le cui spese sono gestite in collaborazione con il Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella). Lo scorso anno sono stati ospitati 65 Pazienti e 129 Accompagnatori, per un totale di 6.211 giorni di permanenza, a carico dell’associazione i costi di mantenimento e del personale, per circa 130mila euro solo per il 2023.

Le immagini

Alcuni momenti della conferenza stampa dei giorni scorsi

Perché pedalare: il progetto di Ail e Simona

Simona lo sa bene, per questo ha deciso, anche quest’anno, di dedicare una fantastica iniziativa di personal fundraising. La volontaria Ail Brescia a partire da domani alle 9 replicherà la sua avventura con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno delle Case di Accoglienza. Il percorso, sempre toccando le sezioni Ail, parte da Brescia ma attraversarà tutta l’Emilia-Romagna, fino a Pesaro, dove si svolgerà una virtuale consegna del testimone alla città che eredita da Brescia il nobile “ruolo” di capitale italiana della Cultura. Dopo Pesaro Simona farà rientro a Brescia a Casa Emilia Lucchini nel tardo pomeriggio del prossimo 22 settembre. Più di 900 km in una settimana e quasi 3000 metri di dislivello. Domenica 22 settembre alle 20, a chiusura del progetto di Simona, si terrà, presso l’Oratorio di Folzano un concerto dove si esibiranno alcuni gruppi rock: Sgorbions, the mclarens e Puddu e Tullo. L’ingresso è gratuito e il ricavato sarà donato ad AIL Brescia. Oltre 850km per cui la sua Specialized è stata dotata da parte di Givi Bike di importanti accessori, come la borsa da sottosella Hump R, le borse da telaio Hill e Gate, la borsa da manubrio Climb, la borsa per tubo Picker e quella portavivande Refuel, cinque referenze funzionali e impermeabili pensate per utenti di mountain bike o gravel bike che necessitano di viaggiare leggeri.

E' possibile unirsi a lei per brevi tratti

Chiunque potrà unirsi anche solo per un piccolo tratto a Simona e sostenerla durante il percorso domani sabato 14 partenza da Brescia e arrivo a Parma (km 126), domenica 15 da Parma a Modena (km 109 - dislivello 750 metri), lunedì 16 da Modena a Bologna (km 99 - dislivello 600 metri), martedì 17 da Bologna a Ferrara (km 108), mercoledì 18 da Ferrara a Ravenna (km 113), giovedì 19 da Ravenna a Forlì (km 108 - dislivello 1000 metri), venerdì 20 da Forlì a Rimini (100 km), sabato 21 da Rimini a Pesaro (80 km), domenica 22 rientro a Brescia (70 km). L’obiettivo finale è di poter raccogliere 5mila euro per poter sostenere per una settimana i costi dei quindici appartamenti, ma anche sensibilizzare le persone sulle malattie del sangue. Quest’anno sosterranno Simona e la sua avventura anche alcune realtà, quali: Gruppo Masserdotti, Givi Bike, Alfastampi, Fiab, IsoClima, Gs Velò Montirone, Cyclo Ergo Sum, Progetto6, Asd Monticelli Bike, Soprazocco Mtb sc, Mbo bike club. Da tutti noi: buona strada Simona!