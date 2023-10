Incendio in una palazzina a Rudiano: evacuato l'edificio

Attimi di paura nella serata di domenica 1 ottobre a Rudiano per il rogo divampato nel sottoscala di una palazzina in via Caduti. L’intero edificio, in cui vivono diverse famiglie, è stato temporaneamente evacuato. Alcuni residenti sono rimasti lievemente intossicati nel tentativo di domare le fiamme.

Incendio in una palazzina a Rudiano

Le informazioni sull'accaduto sono ancora frammentarie, ma all'origine dell'incendio ci sarebbe il corto circuito di un tagliaerba collocato nel sottoscala. Da qui sarebbero divampate le fiamme, che avrebbero rapidamente avvolto alcuni sacchi della spazzatura e una panca di legno. Alcuni dei residenti, accortisi dell'accaduto, hanno cercato di domare il rogo nell'attesa dell'arrivo dei pompieri. Sono rimasti lievemente intossicati dal fumo e sono stati subito soccorsi dai sanitari.

I soccorsi in azione

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari e di Orzinuovi con più mezzi (due camionette e un'autoscala), ma anche un'ambulanza della Croce bianca e un'auto medica. Tempestivo anche l'intervento dei carabinieri della stazione di Rudiano e di Palazzolo in supporto. Sono inoltre sopraggiunti in via Caduti la vicesindaco Sara Oliari e sindaco Alfredo Bonetti al fine di sincerarsi delle necessità.

Evacuato l'intero edificio

L'intero edificio è stato temporaneamente evacuato. Nella palazzina vivono diverse famiglie, tra cui una signora di 80 anni.