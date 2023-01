Incendio in casa: persona salvata dai vicini

Attimi di paura, oggi pomeriggio, a Botticino. I pompieri sono intervenuti per un incendio in appartamento.

Incendio in casa

È successo oggi pomeriggio, sabato 14 gennaio intorno alle 14.30. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio appartamento nel Comune di Botticino. In posto si sono precipitate due squadre supportate che si sono preoccupare di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Persona salvata dai vicini

La persona che abitava nello stabile è stata tratta in salvo da una coppia di vicini e affidata alle cure del 118. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio.

Le immagini dell'incendio