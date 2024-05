Botticino ricorda Battista Prati, vittima del dovere.

Vittima del dovere, Botticino ricorda Battista Prati

Oggi (lunedì 20 maggio 2024) , nel Comune di Botticino, si è tenuta la cerimonia di commemorazione in onore di Battista Prati, Guardia di P.S. e vittima del dovere.

Si era arruolato nel 1965

Morì il 19 Maggio a Nuoro in un incidente avvenuto durante un servizio di pattuglia. Nel fare rientro in caserma al termine del servizio, in località Orune (NU) il militare uscì di strada precipitando in una scarpata.

La guardia Prati si era arruolato il 1° settembre 1965 frequentando il corso di formazione presso la scuola di Alessandria; destinato alla specialità, frequentò il corso propedeutico presso il VII° Reparto Mobile di Senigallia e quindi quello di formazione presso il c.a.p.s. di Cesena. Destinato inizialmente alla Sezione Polstrada di Udine, venne poi trasferito a quella di Nuoro.