Talking Stone a Botticino

Percorsi immersivi tra passato, presente e futuro, tra realtà tangibile e realtà aumentata: il progetto culturale “Talking Stone_Voci e storie per una rigenerazione della Via del marmo” entra definitivamente nel vivo.

Talking Stone: storie di marmo a Botticino

Il tempo è ora: dal 26 maggio hanno inizio esperienze immersive e iniziative teatrali per una narrazione multiforme, futuribile e non convenzionale del marmo di Botticino. La Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini di Rezzato è l’ente capofila del progetto in partenariato con il Comune di Botticino e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, che vede protagonista anche l’Accademia di Belle Arti LABA, impegnata con studenti e docenti sul versante più creativo del progetto, tra visual storytelling, performance teatrali, percorsi legati all'Intelligenza Artificiale ed esperienze immersive ambientate nel Metaverso. Passato, presente, futuro: l’obiettivo è tramandare alle nuove generazioni la cultura estrattiva della pietra e generare opportunità per sperimentare nuove “best practice” che possano trasmettere alla comunità locale e al grande pubblico la ricchezza ereditata dall’identità culturale del bacino marmifero bresciano.

Il progetto entra nel vivo

È il caso ad esempio dei percorsi di visual storytelling che danno vita a quattro personaggi emblematici del territorio - La Montagna, Il Cavatore, l’architetto Rodolfo Vantini e lo scultore Angelo Zanelli - attraverso un minuzioso lavoro di ricerca e ricostruzione storica evocato con testi e sceneggiatura, oltre che con video e contenuti grafici a cura degli allievi del corso di Scenografia e Multimedia dell’Accademia di Belle Arti LABA, altrettanto in prima linea nel progetto; ma anche grazie all’allestimento di totem multimediali per la trasmissione dei contenuti video (nello specifico al Museo del Marmo Botticino alla Scuola Vantini e Accademia di Belle Arti LABA), che completa questo versante d’azione.

Ad esso si affiancano da diversi mesi una serie di esperienze narrative e creative con focus rivolto ai bambini dai 5 anni che spaziano tra visite ai luoghi iconici, sperimentazioni pratiche di materiali e tecniche condotte da professionisti e artisti e attinenti alla scultura, rafforzando così la sinergia di intenti tra i luoghi oggetto del progetto che necessariamente

devono dialogare e collaborare per il raggiungimento di un’esperienza di alta qualità. Nello specifico, le Scuole del territorio della Via del marmo invitate a partecipare sono le seguenti: Istituto Comprensivo di Bedizzole, Istituto Comprensivo Botticino, Istituto Comprensivo di Castenedolo, Istituto Comprensivo di Mazzano, Istituto Comprensivo di Nuvolento, Istituto Comprensivo di Rezzato. I Comuni interessati dal progetto (molti dei quali situati lungo la Via del marmo) sono invece: Comune di Bedizzole, Comune di Botticino, Comune di Castenedolo, Comune di Paitone, Comune di Rezzato, Comune di Serle.

Gli spettacoli teatrali

Grande rilevanza avranno anche le tre iniziative teatrali inserite nel progetto, aperte alle famiglie e a tutta la cittadinanza, che saranno ospitate sempre nelle prossime settimane nei tre luoghi emblematici individuati lungo la Via del Marmo: la cava di Botticino, il Museo del Marmo di Botticino e il Laboratorio di Scultura della Scuola Vantini. Le performance teatrali

avranno l’obiettivo di attrarre e avvicinare la comunità locale e il pubblico esterno all’identità culturale del bacino marmifero bresciano, rispondendo nel medesimo tempo all’esigenza di una rinnovata comunicazione richiesta dal pubblico contemporaneo, che chiede sempre più intrattenimento e coinvolgimento (sia fisico che emotivo). Sui “palchi”

saliranno gli attori del corso di Drammaturgia e Sceneggiatura dell’Accademia LABA, rappresentando i quattro soggetti emblematici per la storia del marmo a Botticino, con l’intento di restituire un’atmosfera realistica e percettiva. Il primo appuntamento è in programma domenica 26 maggio: tutte le info sul sito www.talkingstone.it o sugli omonimi canali social, dove si può rimanere aggiornati in tempo reale rispetto ai vari contenuti e alle tante iniziative collaterali connesse al progetto, comprese le molteplici estensioni “ambientate” nel Metaverso e legate all’Intelligenza Artificiale.

Domenica 26 maggio "Narrazioni itineranti nella via del marmo"

Cave di Botticino Mattina, pesa comunale - Parcheggio Via del Marmo, intersezione Via Cave; ogni ora dalle 15 alle 19, ingresso libero. L’esperienza consiste in una passeggiata in cava arricchita da quattro drammaturgie scritte e recitate dagli studenti e

dalle studentesse dell’Accademia di Belle Arti LABA (corso di Scenografia_Arti drammatiche e performative). Studenti e studentesse saranno impegnati direttamente anche nella realizzazione di foto, video, backstage e reportage dell’intero evento, che in caso di maltempo sarà rimandato a domenica 2 giugno (info: cultura@comune.botticino.bs.it). Tutti i contenuti del progetto sono fruibili sul sito www.talkingstone.it o sugli omonimi canali social, dove si può rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le iniziative connesse al progetto.