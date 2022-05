timoline

I carabinieri della Stazione di Capriolo indagano sul possibile dolo.

Cinquecento metri quadrati di capannone, magazzino e una parte adibita a uffici dell’ex vela di Timoline di Corte Franca sono andati a fuoco nella serata di ieri.

Incendio all'ex Vela di Corte Franca: bruciati 500 metri quadrati di magazzino

Le fiamme sono divampate verso le 19 e la colonna di fumo che si è levata dall'ex Vela di Timoline hanno allarmato tutto il circondario. Per spegnere l'incendio e bonificare l'area dismessa i Vigili del fuoco di Sale Marasino, Palazzolo sull’Oglio e Brescia sono rimasti impegnati per oltre tre ore. Nel rogo sono stati divorati dal fuoco i vecchi mobili e parte della contabilità dell’azienda di laterizi in concordato liquidatorio dal 2014 che, proprio il mese scorso, alla settima asta è stata aggiudicata a una società milanese per 9,4 milioni di euro.

Sul posto anche i carabinieri di Capriolo, che indagano sulle cause del rogo. Per ora non si esclude possa essere doloso.