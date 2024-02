Corte Franca: l'assessore Simona Tironi in visita alla scuola dell'infanzia dedicata ad Alessandro Bono.

Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia ha visitato oggi gli spazi educativi della scuola dell’infanzia di Corte Franca che coprono un’area complessiva di circa 4mila metri quadrati comprendenti la Scuola dell'Infanzia, il Nido e La sezione Primavera, nonché 2600 mq di spazi all'aperto con giardini e giochi.

L'edificio è stato edificato su un’area di proprietà comunale sulla quale esisteva una scuola elementare dismessa. Il nuovo fabbricato del valore di quasi 5 milioni di euro è stato donato alla comunità dalla Fondazione Alessandra Bono, la quale, sebbene tradizionalmente impegnata in campo medico/scientifico con un focus sulla lotta contro il tumore all'ovaio, ha deciso di sostenere questo importante progetto nel 2021. Quest'azione si inserisce tra le numerose iniziative patrocinate dalla Fondazione per promuovere l'istruzione, la formazione e il benessere sociale.

“Per la nostra Fondazione, che si occupa di ricerca scientifica e che ha ottenuto, grazie al lavoro di molti medici e specialisti, anche risultati di rilevanza internazionale è imprescindibile investire nell’istruzione e nella formazione dei giovani. Le nuove generazioni avranno la possibilità di ottenere risultati determinanti per l’intera società anche grazie alla possibilità di accedere, fin dalla prima infanzia, a strutture educative di qualità e adatte a sviluppare al meglio le loro capacità”, afferma il Cav. Valerio Bono – Presidente della Fondazione. La decisione di dedicare la scuola alla memoria di Alessandra, una donna di grande talento e valore impegnata nel sociale, testimonia il nostro desiderio di preservare il suo ricordo e la sua eredità anche attraverso questo gesto.”

Può accogliere fino a oltre 230 bambini

Il plesso scolastico di Corte Franca può accogliere fino a 236 bambini, divisi tra le 7 sezioni del piano terra e le 3 sezioni collocate al primo piano. La scuola accoglie bambini dai 0 ai 6 anni, inseriti in base alla loro età presso il Nido, la Primavera o l’Infanzia. La struttura presenta anche una mensa interna, una palestra, una biblioteca e una cappella.

Le attività didattiche sono gestite dall’Associazione Scuola dell’infanzia Corte Franca E.T.S., nata dall’unione fisica, educativa e didattica delle fondazioni delle scuole «Principessa Mafalda» di Colombaro, «Mons. Geremia Bonomelli» di Nigoline e «Don Angelo Roveglia» di Timoline.

“La nostra scuola vuole garantire non solo l’eccellenza dal punto di vista strutturale ma anche educativo. Dall’apertura all’attuale anno scolastico sono stati proposti ai bambini della scuola, divisi per servizi e per età, diverse attività e laboratori mirati ad integrare ed arricchire il Progetto Educativo, tra cui i progetti di motoria, acquaticità, musica e arte.

Nell’anno 2023/2024 sono stati accolti 174 bambini tra gli 0 e i 6 anni e attualmente sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025”, afferma la Presidente del Consiglio d’Amministrazione della scuola, Maria Gemma Baglioni.

In conclusione, l'Assessore Simona Tironi, nel corso della sua visita alla scuola dedicata ad Alessandra Bono, ha ribadito l'importanza e la rilevanza di questa struttura educativa nell'ambito del territorio Lombardo, identificandola senza dubbio tre le sue eccellenze.

Fondazione Alessandra Bono

Voluta in memoria di Alessandra Bono, scomparsa prematuramente a causa di un tumore ovarico, la Fondazione Alessandra Bono nasce per sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico con l’obiettivo cardine di sconfiggere definitivamente il tumore all’ovaio. Finanzia da anni ricercatori e medici di importanti istituti ospedalieri come Humanitas Research Hospital, Istituto Giannina Gaslini, Fondazione Poliambulanza, Spedali Civili di Brescia. Collabora inoltre con l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica, nonché con Associazioni di tecnici e specialisti, tra cui l’ATIC (l'Associazione italiana tecnici di laboratorio biomedico) e l’AISP (Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas) sovvenzionando progetti sanitari di grande utilità sociale. La Fondazione estende inoltre la propria sfera d'azione anche a una serie di iniziative volte a promuovere l'istruzione, la formazione dei giovani e il benessere delle persone. (fondazionealessandrabono.it).

Associazione Scuola dell’infanzia Corte Franca E.T.S.

Grazie all’edificazione del nuovo stabile donato al Comune per accogliere i servizi dell’infanzia, le realtà che gestivano le tre scuole paritarie presenti sul territorio di Corta Franca (Colombaro, Nigoline, Timoline) si sono unificate, costituendo l’Associazione Scuola dell’infanzia Corte Franca E.T.S. L’associazione intende far proprie le intenzioni con cui nacquero le precedenti realtà, ovvero il desiderio di andare incontro al bisogno educativo dei bambini e offrire un servizio alle famiglie.