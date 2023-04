Massimo Vizzardi non è più il sindaco di Chiari. Dopo 9 anni di Amministrazione, l'avvocato classe 1979, nell'ultimo Consiglio comunale ha saluto la sua amatissima città. Una volontà? Assolutamente no. La decadenza, infatti, è dovuta all'elezione dell'ormai ex primo cittadino in Regione.

Il sindaco Massimo Vizzardi ha salutato Chiari

Si è alzato in piedi, ha indossato la fascia e, visibilmente emozionato, ha iniziato il suo discorso. Mercoledì sera, dopo nove anni nelle vesti di sindaco, Massimo Vizzardi si è congedato ufficialmente dal Consiglio comunale e dalla sua amatissima città. Non un vero e proprio addio. Più volte, infatti, ha ribadito che non mancherà la sua presenza sul territorio (anche per ricoprire il ruolo di coordinatore di maggioranza), ma comunque un momento istituzionale sentito a chiusura di un capitolo di storia.

Come ribadito dallo stesso Vizzardi, infatti, la legge italiana prevede l’incompatibilità tra le due cariche a lui in capo (primo cittadino e consigliere regionale) ed è stata dunque necessaria la sua formale decadenza. Così, le "comunicazioni del sindaco", primo punto all’ordine del giorno della seduta convocata dalla presidente del Consiglio Laura Capitanio, sono state l’occasione per fare un bilancio anticipato di fine mandato, tirare le somme di queste (quasi) due legislazioni che vedranno la loro naturale chiusura nel maggio del 2024 con la reggenza del vicesindaco Maurizio Libretti.

Il discorso

Vizzardi, nel suo lungo discorso, seguito da messaggi di stima e affetto da parte dei consiglieri comunali di maggioranza, ma anche del segretario comunale e della Giunta, ha posto l'attenzione a quanto fatto in questi anni (il discorso completo è sulle pagine del ChiariWeek in edicola) e acceso i riflettori sul futuro e su tutto quello che ancora si farà.

Non un addio

Già qualche settimana fa, quando era stato reso noto il riassetto dell'Amministrazione e della Giunta, il sindaco aveva messo in chiaro che la sua presenza sul territorio non sarebbe venuta a mancare. Inoltre, d'accordo con la maggioranza, ricoprirà il ruolo di coordinatore politico e "vigilerà" sul compimento degli impegni di mandato.

Il messaggio social

Il primo cittadino, poi, è intervenuto anche sui social per ringraziare la città.

Grazie perché vi ho sentiti vicini. Con oggi termina il mio essere Sindaco della mia amatissima città, ruolo che ho cercato ogni giorno di onorare. Il mio ultimo Consiglio Comunale di ieri sera è stato un momento davvero emozionante, ringrazio di cuore i cittadini che hanno voluto essere presenti, per me è stato immensamente importante. Oggi mi sento comunque felice: dopo aver riletto ieri sera le tante cose fatte ed elencato quelle azioni che ho richiesto che vengano realizzate in questo anno che ci separa dalle prossime elezioni, posso con tutta serenità dire di aver dato alla mia comunità in questi anni tutto ciò che era nelle mie possibilità. Grazie a chi, amministratori e cittadini, ha vissuto con me questo tempo tanto difficile quanto meraviglioso, sognando e lavorando duramente perché i sogni si realizzassero. Grazie perché in tantissimi in questi anni vi ho sentito vicini, nei momenti belli ed in quelli un poco più difficili. Continuiamo insieme a prenderci cura della nostra bellissima città.

Sotto il post, tantissimi cittadini hanno loro volta ringraziato Vizzardi per quanto fatto per la città e gli hanno augurato un buon proseguimento in Regione. L'avvocato, infatti, è rappresenterà la provincia di Brescia nelle file dell'opposizione del Terzo Polo.