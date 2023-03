Avanti in continuità: ecco il riassetto di Giunta e consiglieri

Rimpasto delle deleghe in mano alla Giunta di Chiari e dei consiglieri: entra Cristian Vezzoli e prende le Politiche scolastiche e lo Sport

Il suo posto in aula va, invece, a Giulia Festa. Manutenzioni e verde a Ermanno Pederzoli, Fondazioni a Alessandro Gozzini e Biblioteca a Rachele Baresi.

"Avanti in continuità, per rispetto dei cittadini"

"Avanti in continuità, per rispetto e secondo il volere dei cittadini". L’intento, infatti, è quello di portare avanti gli obiettivi prefissati e giungere alla fine del mandato avendo rispettato tutti gli impegni. Da fine aprile, il sindaco Massimo Vizzardi non potrà più ricoprire il ruolo di primo cittadino di Chiari. Di certo non un suo volere, ma un passaggio necessario data l’incompatibilità con il ruolo di consigliere regionale. La reggenza, fino alle prossime elezioni, passa al vicesindaco in carica, Maurizio Libretti, mentre tra le novità, oltre ad alcune modifiche su deleghe e incarichi, c’è il nuovo assessore Cristian Vezzoli.

La decisione

A comunicare i fatti, martedì pomeriggio, è stato il sindaco Vizzardi.

.A seguito di numerosi incontri e scelte ponderate, sono riuscito a trovare un buon equilibrio di maggioranza. Un onorevole può fare il sindaco, ma non un consigliere regionale. Dunque, anche nel mio caso, per rispettare la legge, per la fine di aprile verrò dichiarato decaduto. Ci tengo però a specificare diverse cose che mi stanno a cuore, in primo luogo il rispetto del voto popolare. Nel 2019 c’è stata una chiara indicazione da parte della cittadinanza che ha scelto il sottoscritto, ma anche gli altri componenti del Consiglio. Era doverosa, dunque, la correttezza nei confronti dei nostri elettori e, al contempo, mantenere gli equilibri di maggioranza. Allo stesso modo, era necessario portare avanti l’impegno di governare la città per altri cinque anni. Ne manca poco più di uno e così sarà. In quest’ottica, abbiamo cercato di agire con coerenza e continuità. Il ruolo di sindaco della città di Chiari verrà congelato, e si avrà la reggenza del vice, Maurizio Libretti, fino alla fine del mandato. Ovviamente, io non scompaio, anzi. Ho scelto di candidarmi in Regione per far luce su temi quali la sanità pubblica e la medicina territoriale, il trasporto e l’attenzione ai Comuni della provincia, in particolare Chiari che sarà sempre la mia “casa politica”.

Il sindaco, infatti, secondo quanto stabilito, diventerà il coordinatore delle forze politiche di maggioranza e visionerà sul raggiungimento degli obiettivi di mandato. «Un ruolo riconosciuto dagli esponenti della compagine e che sarà portato avanti collaborando con i referenti di partito». E questi sono Chiari Virtuosa (lista dalla quale arriva il sindaco e che guadagna un ulteriore posto, e peso, in Giunta), il Pd (al quale appartiene Libretti) e Chiari al Centro.

La nuova Giunta e gli incarichi

Il vicesindaco Maurizio Libretti, Pd, manterrà le sue deleghe (Opere Pubbliche; Bilancio; rapporti con Protezione Civile e Vigili del Fuoco; Politiche per la valorizzazione strategica del patrimonio comunale), ma vedrà l’aggiunta di Sicurezza e Ambiente.

All’assessore Domenico Codoni (Chiari Virtuosa) andrà la delega sul Personale e le Politiche di governo del territorio, quelle Abitative e dell’Edilizia (che si aggiungono a quelle per Attività produttive, Agricoltura e Commercio; Politiche per il lavoro e per lo sviluppo economico ed occupazionale; Sovrintendenza Sportelli; Politiche per la promozione del Centro Storico; Smart City ed innovazione; Politiche per la comunicazione istituzionale; Politica gestione rifiuti e rapporti con Chiari Servizi).

A Chiara Facchetti (Chiari Virtuosa), data anche la sua sensibilità sul tema, andranno invece le Politiche per l’infanzia (che si aggiungono alla Promozione della città; Politiche culturali e Rapporti con Enti, associazioni e istituzioni Culturali; Politiche Giovanili e Gemellaggi).

A Vittoria Foglia (Chiari al Centro) si aggiungono le Politiche per gli anziani (che saranno gestite insieme alle Politiche sociali e servizi alla persona; Sovrintendenza gestione Piano di Zona; Sanità e rapporti con Ats, Asst Franciacorta e Istituto Pietro Cadeo Onlus; Rapporti con Aler per l’Edilizia Residenziale Pubblica; Pari opportunità).

Infine, Cristian Vezzoli (Chiari Virtuosa), che aveva già l’incarico per le Politiche per i Rapporti con le Associazioni e le Società Sportive del territorio, non sarà più consigliere, ma assessore alle Politiche scolastiche e allo Sport che, da sempre, quest’Amministrazione ha voluto avvicinare.

Per quanto riguarda i consiglieri, invece, Rachele Baresi (Pd), già incaricata alle Politiche di Relazione con le Associazioni e Gruppi di cittadini stranieri sul territorio, aggiunge la Biblioteca e i rapporti con il Sistema Bibliotecario. Alessandro Gozzini (Chiari al Centro) prende le Fondazioni agli incarichi di Gestione e Riqualificazione del cimitero. A Ermanno Pederzoli, consigliere indipendente fuoriuscito dal Patto per Chiari Insieme (che poi ha lasciato la maggioranza), l’incarico alle Manutenzioni del verde che, già da tempo, seguiva insieme al primo cittadino.

Resta invece a Laura Capitanio (Chiari Virtuosa) il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Infine, al posto di Vezzoli, entra in Consiglio Giulia Festa (Chiari Virtuosa).

Gli obiettivi

Vizzardi, inoltre, ha fatto un punto su tutte le partite sulle quali si sta lavorando e a cui la maggioranza tiene molto.