Il ritorno a tutto gas del pilota Marco Gandelli: «Correre è benessere e libertà»

Passione, tenacia e «fame di vita» sono le qualità che hanno permesso a Marco Gandelli, pilota originario di Travagliato, di fare strada dentro e fuori dalla pista da cross. Dopo la vittoria ai campionati italiani di autocross (nella categoria sport) nel 2021, Gandelli torna a correre riscoprendo l’adrenalina che ha da sempre investito la sua carriera e che anche lo scorso weekend gli ha permesso di raggiungere il secondo gradino del podio a Veronella, tappa del «Trofeo Nord Italia Velocità Terra».

Il ritorno a tutto gas del pilota Marco Gandelli

Un successo inaspettato per il travagliatese, che guardava alla sfida come ad un test di prova della super prestazionale KARTCROSS 600CC Bravo R600 dalla Spagna. C'è grande soddisfazione, infatti, per come è andata la gara di domenica a Veronella.

«La pista non era di certo delle più facili, ma con la forza dell’auto e tanta fiducia sono riuscito a portare a casa la medaglia - ha raccontato il pilota - Per questo devo ringraziare la squadra corse Angelo Caffi, che mi ha permesso di partecipare al campionato».

Famiglia, amici e sponsor (Centro revisioni Gandelli, Centro caravan Essegi Sartorelli, l’azienda Bertozzi e il centro fitness Fiitzone) hanno supportato lo sportivo durante la gara presso il Circuito Volta Offroad Arena e non solo. «Mia moglie Chiara mi sostiene sempre, i miei amici Andrea e Alberto, così come tutti coloro che mi stanno vicino. Anche le persone a Travagliato si fermano per complimentarsi, e questo è motivo di orgoglio. Correre per me significa stare bene, quando abbasso la visiera mi sento libero e sapere che qualcuno condivide una passione o anche solo un po’ di curiosità è super emozionante».

Le sfide del futuro

Mettersi in gioco e sperimentare sono la specialità di Gandelli che si proietta già nelle sfide del futuro. «Mi aspettano due settimane di preparazione per la gara a Volta Mantovana il 1° ottobre - ha continuato il 36enne ringraziando gli sponsor - Nel 2024 parteciperò al campionato europeo di autocross, chiamato dal preparatore di Semog Giovanni Trincossi, per delle corse in Spagna e Francia. Ho voglia di dimostrare quanto valgo». Un’emozione indescrivibile per un 2024 ricco di sorprese