Il 34enne di Travagliato si sta già preparando alla nuova stagione, che vedrà l'utilizzo di un nuovo motore "su misura" per la sua auto.

Il bresciano Marco Gandelli è campione nazionale di autocross

di Valentina Pitozzi

Con ben quattro gare di anticipo rispetto alla fine del campionato, Marco Gandelli è ufficialmente campione italiano di autocross "Msp trofeo Unicef Italia formula driver sport".

Le ultime tre date nel veronese e nel padovano gli hanno permesso di raggiungere i 72 punti in classifica, staccandolo di netto dagli altri piloti.

Tanta la soddisfazione per il giovane travagliatese, ex crossista e kartista, che ha raccontato le tappe del percorso che lo hanno portato fino a questo traguardo.

Dagli incidenti in pista al cambio di motore.

L'articolo completo nell'edizione di ChiariWeek in edicola da oggi, venerdì 6 agosto.