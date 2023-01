Sabato 21 gennaio, in occasione della gara di Campionato interregionale Under 17 prevista alle 17.30, l’Asd Rugby Rovato ha ricordato il 16enne Federico Doga, scomparso in un tragico incidente a Iseo, durante il pre partita.

Il ricordo di Federico Doga allo stadio del Rugby Rovato

L’associazione rovatese ha invitato i compagni di classe del liceo Lorenzo Gigli di Rovato e i docenti a condividere questo importante momento all’insegna del ricordo di un ragazzo che con il suo sorriso e la sua simpatia era entrato nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano.

Per la prima volta dopo la morte di Federico Doga, i compagni di squadra sono scesi in campo senza l’amico con cui hanno condiviso per tanti anni la grande passione per il rugby. Allo stadio Pagani di via Primo Maggio il Rugby Rovato ha ospitato l’Asr Milano e prima della partita il 16enne di Comezzano Cizzago è stato ricordato sul suo campo da gioco. Un momento davvero molto emozionante.

All’evento erano presenti, oltre ai compagni di scuola, il dirigente del Gigli Davide Uboldi, accanto al direttore generale del Rugby Rovato Giuseppe Lanzi.

Foto sono di Lucio Valtorta