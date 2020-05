Il racconto di Giustiziero a “I fatti vostri”

Venerdì sera Il sindaco Massimo Giustiziero è stato il primo a scoprire ed intervenire sulla scena del femminicidio avvenuto a Milzano.

Il racconto

Martedì mattina Il primo cittadino è stato ospite nella trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, “I fatti vostri”, per spiegare cosa fosse successo. Giustiziero ha ripercorso le tappe di quella serata dall’urlo che lo ha insospettito alla tragica scoperta dell’omicidio, fino alla preoccupazione per i tre bambini della coppia. Il sindaco ha agito con prontezza di riflessi e lucidità guadagnandosi il plauso del conduttore, ma anche della cittadinanza che in più occasioni, in questi giorni, si è complimentata per il suo operato. In questo momento le preoccupazioni più grandi sono verso i bambini, accuditi per il momento da una zia: il Comune per non far mancare loro nulla ha organizzato una raccolta fondi che sta già riscuotendo molto successo.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE