A Milzano è partita una raccolta fondi per Susy

A pochi giorni dal delitto di Zsuzsanna Majlat, avvenuto per mano del compagno Gianluca Lupi, è iniziata una raccolta fondi per i bambini della vittima.

Milzano per Susy

Il dolore per il delitto avvenuto venerdì sera non si placa, ma la comunità di Milzano ha dato prova da subito di grande compattezza e generosità: sabato in poche ore sono stati raccolti indumenti e giochi per i tre figli della vittima, mentre da oggi è attiva una raccolta fondi ideata e organizzata dal Comune. “Milzano per Susy” ha l’obiettivo è assicurare che ai minori coinvolti in questa drammatica vicenda non manchi nulla almeno dal punto di vista materiale. “Voglio ringraziare tutta la comunità di Milzano – ha dichiarato il sindaco Massimo Giustiziero – Ha dato prova di grande generosità mobilitandosi subito per questi bambini”.

Raccolta fondi

Chiunque volesse fare una donazione può visitare il sito istituzionale del Comune o fare una donazione all’iban: IT42Z0857544970000000260006, intestato al Comune di Milzano presso Banca di Credito Cooperativo dell’Agrobresciano Filiale di Milzano indicando nella causale “Donazione Milzano per Susy”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE