Il Ponte del Mella è aperto, le polemiche anche

Il Ponte del Mella che collega Azzano Mella e Capriano dopo un anno è aperto, così come le polemiche.

Alleluia. Dopo quasi un anno, ha riaperto il Ponte del Mella che collega Azzano Mella e Capriano del Colle. E dunque, finalmente, disagi finiti per i cittadini. Con l'opera conclusa, per i primi cittadini però è arrivato anche il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

C’è stato un disagio manifestato dagli azzanesi e l’inevitabile danno economico causato ai nostri negozianti. Il ponte poteva essere aperto mesi fa.

Lo ha spiegato Matteo Ferrari, primo cittadino di Azzano. A tal proposito, sentito anche il sindaco di Capriano, Stefano Sala ha risposto:

Preferisco non commentare, questo la dice lunga.

Un lungo intervento

Erano iniziati nella tarda estate dello scorso annoi lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Mella della Strada Provinciale 21 Travagliato – Bagnolo Mella, al chilometro 12+600, che collega i centri di Azzano Mella e Capriano del Colle.

L'allestimento del cantiere aveva precluso agli utenti della strada lo scorrimento sul tratto in prossimità del ponte stesso. Gli abitudinari si erano dunque organizzati con percorsi alternativi per tutta la durata dei lavori, con passaggio consentito solo ai pedoni e ai ciclisti. L'intervento ha interessato una struttura di 50 metri di lunghezza, costituita da travi in calcestruzzo armato di diverse epoche. Nella campata centrale la sella «Gerber» era divenuta estremamente vulnerabile, al punto da indurre a programmare l'intervento in modo tempestivo, anche su raccomandazione dei tecnici dell'Università degli Studi di Brescia coordinati dal professor Minelli, il quale aveva organizzato ed eseguito l'ispezione della struttura nell'ambito delle attività previste dall'accordo di collaborazione tra Provincia e Dicatam, e poi progettato dalla società Alfaplan Engineering di Brescia.

Il risanamento è stato molto articolato ed è stato mirato per gli elementi strutturali ammalorati, il rinforzo e la protezione delle armature, l'adeguamento e l'impermeabilizzazione dell'impalcato, la predisposizione di nuovi giunti e sistemi di drenaggio ed infine l'installazione di una barriera guard-rail in sostituzione della vecchia ringhiera. Non solo ristrutturazione ma altresì maggior livello di sicurezza per gli utenti.

Dal 4 agosto è stato ufficialmente riconsegnato alle comunità, in particolare quella azzanese e quella caprianese.

Parola ai sindaci

Il ponte tra Azzano e Capriano viene riaperto oggi, a distanza di quasi un anno dall’inizio dei lavori. Non ho avuto timore di polemizzare a mezzo stampa con la Provincia, poiché dai tecnici e da chi è delegato a governare l’ente stesso non è stato facile avere riscontri . Come primo cittadino ho messo per iscritto il disagio manifestato dagli azzanesi e l’inevitabile danno economico causato ai nostri negozianti. Mi sono scontrato con la burocrazia, con chi si attacca ai cavilli e con chi prima non c'era e quindi non aveva responsabilità sulle scelte. Mi sono fatto portavoce dei nostri cittadini non per vezzo o protagonismo, ma per difendere i loro interessi, perché il ponte poteva essere aperto mesi fa. Con gli attendisti e con chi sta alla finestra si fanno pochi fatti. Sono felice si sia arrivati alla riapertura.

Queste le parole del sindaco di Azzano Mella, Ferrari. A tal proposito, sentito anche il "collega" di Capriano del Colle, Stefano Sala ha risposto: