Grace Kelly è la gatta più bella del mondo: la principessa vive sorniona ad Azzano

Un nome da principessa quasi a sottolinearne il portamento regale.

Grace Kelly è la gatta più bella del mondo, vive ad Azzano

Grace Kelly è la gatta più bella del mondo. Ed è di Azzano Mella. Ha poco più di un anno e mezzo e all’esposizione internazionale felina di Verona ha fatto a lungo parlare di sé. La Maine Coon dal pelo blu, raro per questa razza, come detto è di casa ad Azzano Mella.

La sua bellezza ha conquistato sia il pubblico presente che la giuria internazionale durante la storica manifestazione promossa dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (Enfi) giunto alla sua 45esima edizione. A coccolarla ogni giorno è Stefano Tomasoni, per tutti Tommy, proprietario di Tommyland un allevamento riconosciuto Allevamento di Maine Coon regolarmente riconosciuto sia dell’Enfi che dal Tica (The International Cat Association) ossia l'associazione felinofila nata negli Stati Uniti ormai diffusa in tutto il mondo.

Come si suol dire «Ha preso tutto dal papà», in questo caso è una assoluta verità. Grace Kelly infatti è figlia di Donatello, il quale nel periodo pre-Covid, era diventato famoso per aver a sua volta vinto un concorso internazionale a Padova.

«Il nostro è un piccolo allevamento che lavora prevalentemente sulla selezione, e questo negli anni ci ha portato a grandi riconoscimenti. Non ultimo quello di Grace Kelly che, seguendo le orme del babbo, sempre a Verona nell’edizione 2022 si era aggiudicata la vittoria come miglior cucciola e quest’anno come miglior esemplare adulto» ha raccontato entusiasta Tommy.

Una famiglia felina da passerella

Notevole l’impegno da parte di Stefano per seguire il calendario ufficiale delle manifestazioni Enfi e in aggiunta occasionalmente anche a manifestazioni a carattere internazionale organizzate dai club americani, patria della razza Maine Coon (che prende la prima parte del nome proprio dallo stato più a nord-est degli Usa), felini che presentano una stazza molto grande, il pelo lungo, orecchie con i ciuffi.