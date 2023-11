Un gesto ignobile e crudele, sul quale le forze dell’ordine stanno tuttora indagando. Un fenomeno che appare senza senso e senza giustificazione, e che tuttavia non cessa imponendo la massima attenzione.

Bocconi avvelenati: morti tre gattini

Nelle scorse settimane alcuni gatti sono stati avvelenati con delle polpettine contenenti sostanze tossiche (per lo più con liquido del radiatore o, in certi casi, con Tachipirina in dose molto elevata, al punto da essere letale): episodi avvenuti prevalentemente nel quartiere residenziale tra via Milano, via Campanili, via Vittorio Emanuele e via Brescia. Purtroppo in almeno tre casi (un quarto starebbe lottando per sopravvivere) i bocconi sono stati fatali, provocando una grande sofferenza, ma nei mesi scorsi si sarebbero registrate altre sparizioni sospette. L’ultimo episodio è avvenuto sabato, quando una famiglia ha rinvenuto il suo meraviglioso gattino senza vita. "E’ stato mio figlio a trovarlo, uno shock terribile", ha rivelato il proprietario.

L’Amministrazione comunale di Erbusco, venuta a conoscenza della situazione, raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di segnalare tempestivamente alla Polizia locale o agli organi competenti l’eventuale rinvenimento di bocconi avvelenati.

L’auspicio, ovviamente, è che non si registrino altri casi, ma la preoccupazione è tanta, sia per i felini, sia per gli altri animali che potrebbero inavvertitamente ingerire i bocconi avvelenati.