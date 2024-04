E' accaduto nella notte nel punto vendita di via Niga

Tentano il colpo all'Italmark ma scappano con la cassaforte vuota

Il tutto è accaduto durante la notte tra domenica 28 aprile e lunedì 29, nel punto vendita Italmark sito in via Niga ad Azzano Mella. I malviventi in azione miravano a un cospicuo bottino, così hanno usato un'auto come ariete così da sfondare le porte e i livelli di sicurezza della zona "uscita" del supermercato.

Giunti alla cassaforte l'hanno prelevata e si sono dati alla fuga con un furgone. Una volta aperta la cassetta di sicurezza l'amara sorpresa: era vuota. I ladri hanno così pensato di liberarsene quanto prima abbandonandola in una roggia. A segnalarne la presenza in mattinata è stata una cittadina azzanese di casa a Pontegatello, che ha subito contattato i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, che erano già sul posto dalle prime ore della notte, quando è stato dato l'allarme.

Stessa sorte per il furgone che è stato ritrovato invece nelle campagne di Torbole Casaglia, al confine con il territorio di Azzano Mella.

Importanti i danni a cui Italmark dovrà far fronte per ripristinare la struttura interessata dall'azione dei malviventi. Già durante la giornata di lunedì diverse ditte, ognuna per quanto di sua competenza professionale, sono intervenute per sistemare quanto stato violentemente deturpato durante il colpo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La vicinanza del sindaco Ferrari

Il sindaco di Azzano Mella, Matteo Ferrari ha espresso vicinanza all'azienda che da anni opera sul territorio.

«Sono profondamente dispiaciuto da quanto accaduto nonostante questo evento resti un caso isolato per la nostra comunità. Spiace per l'attività commerciale presa di mira, una consolazione è che almeno il colpo messo in atto non abbia fruttato il bottino sperato dai malviventi. Ringrazio le Forze dell'Ordine per il lavoro che stanno facendo per assicurare alla giustizia questi criminali, così come i cittadini che mossi da senso civico hanno contribuito al ritrovamento di cassaforte e del mezzo usato per la fuga».