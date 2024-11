Un nuovo asilo nido arriva a Pontoglio. Sorgerà vicino alla scuola dell’infanzia nell’intento di favorire il passaggio dei più piccoli da una struttura all’altra.

Il nuovo asilo nido è pronto a diventare realtà

Arriva l’asilo nido comunale. L’obiettivo? Aiutare la cittadinanza nella conciliazione famiglia e lavoro. Ad ufficializzare la realizzazione della nuova opera, e con soddisfazione, è stato il primo cittadino Alessandro Pozzi.

"Siamo lieti di annunciare che con delibera numero 110 del 15 ottobre 2024, è stato approvato il progetto di creazione di un nuovo asilo nido - ha ribadito il primo cittadino - Tale iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella nostra continua missione di offrire servizi di qualità alle famiglie del nostro Comune".

Secondo quanto emerso, il nuovo asilo nido verrà creato in una parte dell’edificio adiacente alla scuola dell'infanzia e sarà progettato per accogliere complessivamente 24 bambini, garantendo loro un ambiente stimolante e sicuro.

"L’asilo avrà una superficie totale di circa 200 metri quadrati, suddivisi in una grande sala di 95 metri quadrati, dedicata alla zona gioco e i restanti spazi riservati alla zona riposo e ai locali accessori - ha spiegato il sindaco Pozzi - Inoltre, sarà presente un ampio giardino, fondamentale per incentivare le attività all'aperto e favorire il contatto con la natura".

La scelta di costruire una struttura nuova accanto alla scuola dell'infanzia già esistente rappresenta «un'importante opportunità per migliorare il passaggio e la socializzazione dei bambini», ha spiegato l’Amministrazione comunale.

La vicinanza tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, infatti, "favorisce un percorso educativo volto alla familiarizzazione con l'ambiente scolastico e le pratiche educative sin da piccoli, riducendo l'ansia del passaggio".

"In sintesi, la costruzione in quella posizione offre numerosi vantaggi che possono contribuire a un'esperienza educativa più ricca e integrata, facilitando il passaggio e promuovendo la socializzazione",

ha sottolineato il primo cittadino.

I lavori e il futuro

Il finanziamento per il progetto e i lavori è stato assicurato grazie all’assegnazione di risorse ministeriali per un importo complessivo di circa 500.000 euro. I lavori di ristrutturazione inizieranno nelle prossime settimane "e sono un esempio concreto della nostra attenzione per il futuro dei più piccoli", ha rimarcato il Comune.

Come Amministrazione comunale desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alle associazioni Croce Rossa Italiana e Terzo Millennio per la loro preziosa collaborazione e disponibilità nel concederci i loro spazi - ha voluto, inoltre, evidenziare il primo cittadino - La loro disponibilità dimostra un forte senso di collaborazione, permettendo così di mettere al centro i bisogni dei bambini. Questo ambizioso progetto è l’ennesima prova del nostro impegno nel cercare fondi statali per realizzare importanti opere senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Nei prossimi mesi, il Comune pubblicherà un bando per la gestione dell'asilo nido da parte di soggetti privati.

"Questa iniziativa mira a garantire un servizio di alta qualità e a coinvolgere realtà del settore nell'educazione dei più piccoli",

è stato sottolineato.