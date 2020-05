Il Gruppo giovani di Milzano per Susy

A distanza di una settimana dall’omicidio di Szuzsanna Majlat, il Gruppo giovani di Milzano ha voluto dare il suo contributo.

Una preghiera comunitaria per Susy

Questa sera l’usuale recita del rosario è stata dedicata alla memoria di Szuzsanna Majlat, per tutti Susy, per iniziativa del Gruppo giovani del paese. I volontari Fabio Sitzia e Massimo Morandi si sono occupati di curare la diretta facebook sulle pagine Sei di Milzano se e Chiesa di Milzano. Presenti il sindaco Massimo Giustiziero ed la figlia maggiore della vittima, accompagnata dai parenti. “Preghiamo Per Susy, ma soprattutto per i suoi figli”, così ha iniziato il momento di preghiera don Lorenzo Boldrini, ricordando anche l’iniziativa del Comune che ha aperto una raccolta fondi per il sostegno dei figli di Majlat.

